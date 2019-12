"Wie jetzt ...?!" Lizzy Aumeier kommt nach Witzmannsberg

Der Oktobertermin in Coburg war schnell ausverkauft. Wer damals keine Karten mehr bekommen hat, hat am Samstag, 18. April 2020, 20 Uhr, in der Kulturhalle in Witzmannsberg eine weitere Gelegenheit, das fränkische Vollweib mit oberpfälzerischem Migrationshintergrund mit ihrem aktuellen Programm "Wie jetzt...?!" zu sehen.

Wieder einmal dreht sich alles um den allgemeinen Wahnsinn der Welt. Die Politik bekommt bei Lizzy Aumeiers Programmen einen immer höheren Stellenwert und natürlich gehörig Kritik ab. Alles ist im Wechsel. So wird in bewährter und liebgewonnener Manier das Leben durchleuchtet und hinterfragt. Zusammen mit Svetlana Klimova an der Violine und am Klavier und Lizzy Aumeier am Kontrabass wird es wieder ein Crossover durch die Genres geben. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, in Coburg. red