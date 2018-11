Wie ist Franken entstanden?

Die fränkische Landschaft gehört zu den geologisch vielfältigsten Bereichen innerhalb der europäischen Mittelgebirge und lag vor etwa 500 Millionen Jahren noch auf der Südhalbkugel. Das Ur-Mittelmeer schrumpfte, aus den Schlammablagerungen entstand Schiefer, und Granit drang in die tieferen Stockwerke Frankens ein. Die Alpen entstanden und Braunkohle und Kaolin verdeutlichen noch heute den ehemals tropischen Charakter des Klimas. Schließlich entstand die Ausformung zu einer Mittelgebirgslandschaft durch eiszeitliche Talbildung. Das CHW (Geschichtsfreunde in Franken) lädt ein zum Vortrag "Entstehungsgeschichte Frankens. Geologisch-klimatischer Werdegang". Die Veranstaltung findet am Samstag, 1. Dezember, 15 Uhr, in der Kreisbibliothek Kronach statt. Referent ist der Geologe Dr. Thomas Reinl aus Bayreuth. Der Eintritt ist frei. red