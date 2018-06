Wie ist es so "Fern von Aleppo"?

red



Wie Flüchtlinge am besten draußen gehalten werden können, ist die politische Streitfrage dieser Tage. Wie Flüchtlinge integriert werden können, ist Thema der Lesung und des Gesprächs mit Faisal Hamdo am Mittwoch, 4. Juli, um 19.30 Uhr im Haus Contakt (Untere Realschulstraße 3). Stellvertretend für viele seiner Landsleute hat Faisal Hamdo seine Eindrücke geschildert. Vom Assad-Regime geflohen, erzählt der Physiotherapeut und Autor in seinem gerade erschienenen Buch "Fern von Aleppo", was ihn an Deutschland fasziniert, von Irritationen und Missverständnissen. Dabei spricht er Fragen an, die viele Deutsche bewegen. Mit seiner berührend ehrlichen Lebensgeschichte "ver-rückt" er Vorurteile, ist selber ein Beispiel gelungener Integration und sein Buch ein anregender Beitrag zur Integration der neuen Mitbürger, heißt es in einer Mitteilung des Evangelischen Bildungswerks, der Stadt und des Asylkreis Coburg , die zu der Veranstaltung einladen. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.