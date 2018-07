red



Das evangelische Bildungswerk Bamberg und der Verein "Freund statt fremd" laden am Donnerstag, 5. Juli, zu einem Vortrag unter dem Motto "Fern von Aleppo - Wie ich als Syrer in Deutschland lebe" ein. Zu Gast ist der Physiotherapeut und Schriftsteller Faisal Hamdo aus Hamburg. Mit seiner berührend ehrlichen Lebensgeschichte gelingt Faisal Hamdo ein anregender Beitrag zur Integration der neuen Mitbürger, heißt es in der Ankündigung. Der Vortrag mit Gespräch beginnt um 19.30 Uhr im Kapitelsaal des Stephanshofes, Stephansplatz 5. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.