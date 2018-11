Wie Herzog Max in Bamberg die Zither fand

In kompakten 30 Minuten gibt Museumsdirektorin Regina Hanemann am Mittwoch, 28. November, um 12.30 Uhr einen Einblick in die Ausstellung "Der gute Stern oder Wie Herzog Max in Bamberg die Zither entdeckte" im Historischen Museum.

Warum ausgerechnet in Bamberg? So manch alteingesessener Bamberger weiß vielleicht nicht, dass in der Neuen Residenz am Domberg eine faszinierende Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts das Licht der Welt erblickte: Die Rede ist von Herzog Maximilian Joseph in Bayern, Vater der berühmten Sisi, Kaiserin von Österreich. Der Herzog war Historiker, Komponist, Liedersammler, Reiseschriftsteller, Dramatiker, Kunstförderer und vieles mehr. Im Theater in Bamberg hörte er 1837 zum ersten Mal den Zithervirtuosen Johann Petzmayer.

Dieses "Erweckungserlebnis" war der Beginn einer lebenslangen Passion für das Instrument. Der wegen seiner Leidenschaft auch "Zither-Maxl" genannte Wittelsbacher wurde selbst ein virtuoser Zitherspieler und komponierte für dieses Instrument. Ihm ist es zu verdanken, dass die noch im 17.Jahrhundert als "Lumpeninstrument" angesehene Zither nicht nur Einzug in die höfischen Kreise fand, sondern zum bayerischen Nationalinstrument schlechthin wurde. Dass dieser Siegeszug der Zither auf ein Konzert in Max' Geburtsstadt Bamberg zurückzuführen ist, macht deutlich, warum kaum eine andere Stadt besser geeignet wäre, dem Herzog und der Zither eine Ausstellung zu widmen.

Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom lädt alle Interessierten zu dieser Kurzführung ein. Treffpunkt ist an der Kasse des Historischen Museums in der Alten Hofhaltung, Domplatz 7, Bamberg. Die Teilnahme an der Führung ist frei, es fallen nur die regulären Eintrittskosten an.

Bei "Kunstsnacks" am Domberg - 30-minütigen Kurzführungen in der Mittagspause - geben die Dombergmuseen einen Einblick in ihre Ausstellungen.

Der nächste "Kunstsnack"-Termin ist am Mittwoch, 5. Dezember, 12.30 Uhr. "Einblicke in die Weihnachtsausstellung" im Diözesanmuseum gibt dann Museumsleiter Holger Kempkens. red