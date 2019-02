Wie heizt man richtig?

Der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes bietet in Kooperation mit der Volkshochschule des Landkreises Forchheim am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus Kunreuth (Schlossstraße 3) einen Vortrag zum Thema "Heizungsmodernisierung - Unser braucht eine neue Heizung" an, bei dem es um moderne, innovative Heiztechniken geht. Außerdem gibt es Tipps zum Energiesparen und richtigem Lüften. Der Eintritt ist frei. red