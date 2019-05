Das ist etwas abgewandelt die berühmte Frage, die Gretchen dem Dr. Faust im gleichnamigen Werk von Goethe stellt. Es ist die Frage, die wir uns auch einmal stellen sollten. Glaubst du und wenn ja, woran? Jeder Mensch hat etwas, woran er glaubt. Es kommen Antworten wie: An das Gute im Menschen, dass wir alle mal "dran" glauben müssen - sprich sterben. Wieder andere: Ich glaube an ein höheres Wesen. Manch einer: Ich glaube an Gott.

Was heißt eigentlich Glauben?

Glaube ist für mich mehr als eine Annahme. Zum Beispiel: Ich nehme an, dass es heute regnen wird. Es ist auch mehr als ein reines Für-Wahr-Halten. Zum Beispiel: Dass Eins und Eins Zwei ist. Glaube verbinde ich mit Vertrauen, dass Gott da ist und wirkt in dieser Welt. So wie der Autofahrer darauf vertraut, dass seine Bremsen funktionieren, wenn er sich ins Auto setzt. Er geht einfach davon aus, dass dem so ist, auch wenn er sie nicht vor Antritt der Fahrt geprüft hat. Manches können wir im Leben nicht überprüfen. Manches ist uns einfach entzogen. Wir müssen zum Beispiel einfach glauben, was uns die Freundin erzählt, darauf vertrauen, dass sie uns nicht belügt. Mag aber dennoch sein, dass sich manchmal ein Zweifel einschleicht.

Die Bibel drückt es so aus: "Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht" (Hebräer 11,1).

Wie ist das nun in Bezug auf Gott? Jesus Christus, Gott-Sohn, selbst sagt von sich: Ich bin "gestern und heute und derselbe - auch in Ewigkeit"( Hebräer 13,8). Unabänderlich - nicht heute so und morgen so. Das bedeutet: Gott ist vertrauenswürdig und in seinem Wesen klar und eindeutig. Was er zu-sagt, das hat festen Grund. Darum können wir ihm Glauben schenken. Nun gilt es, in Beziehung zu treten zu diesem Gott oder einfach diese Beziehung, wenn sie schon vorhanden ist, weiter zu pflegen. Der Besuch der Gottesdienste, das Lesen in der Bibel, das Gebet und damit verbunden das innerliche Stillwerden helfen, Gottes Wirken in unserem Leben wahrzunehmen. Dadurch vertieft sich der Glaube.

Damit sehen wir schon, der Glaube ist nichts Vorgefertigtes, sondern etwas, was im Laufe unseres Lebens mehr und mehr entsteht, wenn wir es zulassen. Wir dürfen Schritt für Schritt Vertrauen lernen, wie ein kleines Kind, das seine ersten Schritte macht - doch immer in der Gewissheit: Gott ist an unserer Seite mit ausgestreckter Hand, um uns zu halten.

Noch einmal zurück zu Dr. Faust. Er antwortet Gretchen schließlich: "Muss man" glauben? Müssen freilich nicht. Doch wer glaubt, dessen Leben ist reicher, glücklicher, lebenswerter und intensiver. Das möge Gott Ihnen schenken. (Claudia Winterstein ist Pfarrerin in Hellingen.)