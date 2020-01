Wie Glasflakons hergestellt werden

Die Glasmacher im Flakonglasmuseum heizen am Samstag, 1. Februar, den Ofen an. Von 12 bis 15 Uhr kann man live erleben, wie Glasflakons schon vor 100 Jahren hergestellt wurden. Aus einem heißen, zähflüssigen Glastropfen entsteht ein stabiles Produkt - eine faszinierende Verwandlung, die Staunen hervorruft. Die nächste Glasmachervorführung findet am Samstag, 7. März, statt. red