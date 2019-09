"Inventur - Geschichten" betitelt Maria Unger ihre Lesung am Samstag, 28. September, in der Galerie Form und Farbe. Seit 2015 trägt sie dort eigene Texte vor. Gemeinsam ist ihnen, dass ein Gemälde zum Auslöser für eine Geschichte wird. In der diesjährigen Lesung geht es um Geschichten und ihre Vor-Geschichten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Frauen-Hilfsorganisation medica mondiale sind willkommen. sek