Wie geht studieren?

An Seminaren und Vorlesungen teilnehmen, mit Studierenden und Professoren sprechen, Mensa und Wohnheime besuchen und die Labore kennenlernen: Das ist bei den Schnuppertagen der Hochschule Coburg am Mittwoch, 24., und Donnerstag, 25. April, möglich.

Am Campus Friedrich Streib (Friedrich-Streib-Straße 2) präsentieren sich alle Bachelor-Studiengänge aus den Bereichen Ingenieur-, Naturwissenschaften und Informatik, Wirtschaft sowie Soziale Arbeit und Gesundheit. Am Campus Design (Am Hofbräuhaus 1 und 1a) geben die Studiengänge Bauingenieurwesen, Architektur, Innenarchitektur und Integriertes Produktdesign Einblicke in den Studienalltag.

Außerdem stellen sich einige Servicestellen der Hochschule vor. Vertreten sind z.B. das Referat "Gesunde Hochschule", das den Hochschulsport organisiert, oder der Career Service, der Studierende in Karrierefragen berät. Die Schnuppertage bieten zudem Informationen zur Studienorganisation, zum Studieren mit Kind, zum Studieren im Ausland, zum Projekt "Der Coburger Weg" und zur Bewerbung an der Hochschule Coburg. An beiden Tagen informiert zudem das Studentenwerk Oberfranken über die Studienfinanzierung und BAföG.

Wie die Hochschule außerdem mitteilt, ist speziell für Eltern, Geschwister und Großeltern, die mitkommen, ein eigenes Begleitprogramm organisiert. Um Anmeldung wird gebeten. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.hs-coburg.de/schnuppern. red