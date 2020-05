Wie gefährdet sind die Haustiere?

Forchheim — Winston hat sich mit dem Coronavirus infiziert, hieß es vergangene Woche aus North Carolina (USA). Der kleine Mops soll sich bei seinem positiv getesteten Herrchen angesteckt haben. Einzelne Katzen aus Belgien, China und den Vereinigten Staaten sowie Tigerdame Nadia aus dem New Yorker "Bronx Zoo" wurden ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet.

"Ich habe mitbekommen, dass sich mehrere Haustiere mit Corona angesteckt haben. Aber ich muss gestehen, ich mach mir trotzdem kaum Sorgen. Meine Katze Harley darf weiterhin nach draußen. Vor allem weil sie mich und meinen Freund sonst relativ schnell in unsere Grenzen weist, wenn wir sie nicht raus lassen würden. Die Katze hat uns gut erzogen", scherzt eine Forchheimer Haustierbesitzerin. Die junge Frau teilt sich ihre Wohnung mit Katze Harley und einem Terrier namens Lucy. "Ich glaube, wenn das Coronavirus unter unseren Haustieren hier in Forchheim rumgeht, kann ich auch nichts machen. Ich würde meine Katze deswegen nicht einsperren. Ich glaube, ich hab da soviel Vertrauen, weil es bisher erst wenige Fälle gibt. Das klingt vielleicht naiv, aber Harley darf weiter auf Bäume klettern und sich draußen wortwörtlich im Dreck wälzen."

Tierärzte kennen Coronaviren

Für die Veterinärmedizin seien Coronaviren nichts neues, erzählt der Forchheimer Tierarzt Idrissa Traoré. "Wir kennen Coronaviren seit über 20 Jahren", berichtet er. Allerdings müssten diese Erreger von dem aktuell grassierenden und Menschen gefährdenden SARS-CoV-2 unterschieden werden. Denn das "eine" Coronavirus gibt es nicht.

In der Tierwelt können verschiedene Virenstämme der Coronafamilie sowohl Klein- als auch Nutztiere befallen. Die meisten dieser Viren sind wirtsspezifisch, das heißt, die Krankheit ist in der Regel nur innerhalb der Spezies übertragbar. Bei der Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) zum Beispiel handelt es sich um eine durch das Feline Coronavirus ausgelöste Erkrankung. Diese Infektionskrankheit befällt ausschließlich Katzen. Für das infizierte Tier verläuft FIP immer tödlich, für den Menschen ist der Virus hingegen ungefährlich.

"Es gibt gerade weltweit viele Untersuchungen, ob Tiere das aktuelle Coronavirus auf Menschen oder Artgenossen übertragen können. Aber dazu gibt es noch keine gründlichen Ergebnisse. Das Friedrich-Loeffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, hat Studien mit Schweinen und Hühnern durchgeführt. Diese Tiere können sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht mit dem Virus infizieren", erzählt Traoré.

Katzen als Covid-19-Überträger?

Das Friedrich-Loeffler-Institut berichtet allerdings auch von einer chinesischen Studie, die nahelegt, dass sich Katzen und Frettchen experimentell mit Covid-19 infizieren ließen und die Infektion auch an Artgenossen weitergeben könnten. Die Frage, ob eine solche Übertragung auch außerhalb eines Labores möglich ist, bleibt offen.

Hunde hingegen seien nach aktuellem Erkenntnisstand nur schwer mit dem Virus zu infizieren. Zwar soll sich Mops Winston bei Herrchen angesteckt haben, doch über etwaige Symptome des Tieres gibt es keine offiziellen Informationen.

Theoretisch könnten ausgehustete Viren mehrere Stunden auf dem Tier nachweisbar sein. Es ist also möglich, dass Winston durch engen Körperkontakt oder Abschlecken von Herrchen Coronaviren aufgenommen hat, aber selbst nicht erkrankt ist. Denn eine mögliche Infektion von Haustieren bedeute nicht automatisch, "dass sich das Virus in den Tieren vermehren kann und von ihnen auch wieder ausgeschieden wird", so das Friedrich-Loeffler-Institut.

Worauf Besitzer achten sollten

Bisher gibt es keine Hinweise dafür, dass Menschen sich über ihre Haustiere mit Covid-19 infizieren könnten. Große Sorgen müssen sich Besitzer hierzulande also nicht machen. Dennoch rät Marianne Wende vom Tierschutzverein Forchheim: "Wenn man selbst an Covid-19 erkrankt ist, sollte man den Nahkontakt mit Haustieren meiden, vor allem kein Gesicht-Schnauze-Kontakt. Und sich vor und nach dem Kontakt mit dem Tier die Hände waschen. Unabhängig davon sollten alle Tierhalter, wie alle anderen Menschen auch, die grundsätzlichen Hygieneregeln beachten." Hygienemaßnahmen im Umgang mit dem Haustier schützen nicht nur vor Covid-19, sondern auch vor anderen, übertragbaren Erkrankungen wie Zoonosen. Infektionskrankheiten, die die Speziesbarriere durchbrechen können .

Auch die Forchheimer Tierbesitzerin geht aktuell lieber auf Nummer sicher und lässt ihre Hündin Lucy nicht mehr von Fremden streicheln: "Beim Gassigehen nehmen wir sie nicht von der Leine, wenn wir irgendwo Menschen sehen. In der Natur oder auf dem Feld und wir sehen weit und breit niemanden, dann lass ich sie schon mal los. Aber sobald wir nur in weiter Ferne jemanden sehen, leinen wir sie an, weil wir einfach nicht möchten, dass jeder sie streichelt. Auch die Nachbarn, die Lucy manchmal sitten, streicheln sie im Moment nicht."

Ihr persönlicher Umgang mit dem Hund habe sich aber nicht verändert, verrät sie. "Ich wasche mir die Hände sehr gründlich, wenn ich nach Hause komme. Danach mache ich mir auch keine Gedanken darüber, dass mein Hund krank wird, wenn ich ihn streichele."

Haustiere gegen Einsamkeit

Marianne Wende vom Tierschutzverein Forchheim berichtet, dass die Halter trotz der Schlagzeilen nicht in Panik verfallen. Im Gegenteil: "Es sind nicht mehr Haustiere abgegeben worden als vor der Coronakrise und aufgenommene Fundtiere wurden wieder abgeholt. Aber wir haben etliche Anfragen von adoptionswilligen Menschen, die sich ein Tier zulegen möchten", so Wende.

Während der Ausgangsbeschränkungen hatten die Menschen Zeit, über ein tierisches Familienmitglied nachzudenken. Homeoffice und eingeschränkte Sozialkontakte erlauben es, Herrchen und dem Tierzuwachs sich gegenseitig zu beschnuppern und ausgiebig kennenzulernen. So freut sich das Tier über Aufmerksamkeit und der Mensch über Zweisamkeit.

Wichtig ist allerdings, dass die Einsamkeit in Zeiten der Corona-Pandemie nicht der einzige Grund für die Anschaffung eines Haustieres ist. Schließlich wurden die Ausgangsbeschränkungen diese Woche gelockert. Irgendwann heißt es für Herrchen wieder: Präsenzarbeit im Büro, Familienurlaub in der Ferne und abendliches Biertrinken mit Freunden. Dann sollte das neuangeschaffte Fellknäuel nicht vergessen werden.

Für Notfälle der Ansprechpartner

"Nach Vorgesprächen mit den Interessenten vereinbaren wir Einzeltermine zum Kennenlernen von Mensch und Tier und wenn alle Voraussetzungen stimmen, kann die Katze, der Hund oder das Kleintier in das neue Zuhause umziehen", erklärt Marianne Wende das übliche Prozedere der Tieradoption.

Aktuell ist das Forchheimer Tierheim für den Besucherverkehr noch geschlossen. Alle Aktivitäten wie Hundeschule, Trödelmärkte und Gassigehen mit Hunden sind weiterhin ausgesetzt. Informationen über Neuregelungen aufgrund der gelockerten Ausgangsbeschränkung werden auf der Internetseite des Tierheims bekanntgegeben. Bis dahin gilt: "Wir sind - wie immer - für Notfälle und Fundtiere im Einsatz und bitten in diesen Fällen um telefonische Kontaktaufnahme im Tierheim unter 09191/66368 oder in der Geschäftsstelle 09191/31744", so Marianne Wende.