Wer sich ein Handy oder Smartphone zugelegt hat und nicht weiß, wie es richtig funktioniert, ist beim Seminar "Wie funktioniert mein Smartphone?" willkommen. Die Teilnehmer lernen unter anderem, wie man das Smartphone richtig bedient, es pflegt oder wie man seine Termine einspeichern kann. Die Veranstaltung findet am 25. und am 27. Februar, jeweils von 18 bis 21.15 Uhr in der Kolping-Akademie in Bamberg am Wilhelmsplatz 3 statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/519470 oder im Internet auf www.kolpingbildung.de. red