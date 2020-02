Wie funktioniert das mit dem Kompass?

Im Frühjahr stellt die OL-Abteilung des TV Coburg-Neuses wieder die Natursportart "Orientierungslauf" vor. Alle, die gerne Spiel, Spaß und Abenteuer an der frischen Luft haben wollen, sind eingeladen. Kostenlos und unverbindlich können Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene jedes Alters teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des TV Coburg-Neuses.

Zum Schnuppertraining fürs "Laufen mit Köpfchen" bietet der Turnverein im März Spielplätze und Schulgelände an. Unter anderem werden das gemeinsame Laufen auf einer detaillierten Karte und später auch der Umgang mit dem Kompass erklärt und geübt. Die Schnupperserie beginnt am Mittwoch, 4. März, in Coburg-Beiersdorf am Spielplatz zwischen dem Veilchen- und Nelkenweg. Weitere Termine und Treffpunkte sind am 11. März auf dem Schulgelände der Mittelschule in Lautertal, am 18. März auf dem Spielplatz in Weidach am Wasserturm, am 25. März auf dem Spielplatz im Heimatring beim See sowie am 1. April in Neuses am Bolzplatz in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und am 8. April in Scheuerfeld am Spielplatz hinter der Kirche.

Gerne kann auch nur an einzelnen Terminen teilgenommen werden. Treffzeit ist jeweils um 16.30 Uhr. Weiter Informationen und Anmeldungen laufen via E-Mail an geli.weid@gmx.de oder übers Internet (ol-coburg.de). red