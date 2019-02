Wie funktionieren Schüssler-Salze?

Die Volkshochschule (VHS) Aidhausen lädt für den Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr zu einem Vortrag in die Mehrgenerationenwerkstatt in Aidhausen ein. Sonja Hesse referiert zum Motto: "Schüssler Salze - Die zwölf biochemischen Funktionsmittel nach Dr. Wilhelm Schüssler". Hesse erläutert die Funktionsweise und stellt die zwölf Schüssler-Salze vor mit ihrem Vorkommen und Wirkbereich im menschlichen Körper. Zudem will sie die Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein wissenschaftlich/schulmedizinisch nicht anerkanntes naturheilkundliches Heilverfahren handelt. Anmeldungen sind unter www.vhs-hassberge.de oder bei Heike Piechaczek unter Ruf 09526/ 981236 erbeten. red