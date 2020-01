Wie Frauen Erfolg haben

"Jetzt fange ich an, erfolgreich zu sein!" ist ein Seminar für Frauen betitelt, das am Dienstag, 21. Januar, startet. Die sechs Seminareinheiten zu je 20 Euro finden jeweils von 19 bis 21 Uhr im Lösungsraum Coburg, Baumschulenweg 53a, statt. Einer Mitteilung zufolge geht es dabei um Visionen und gute Ideen, die Frauen noch nicht verwirklichen konnten. Gemeinsam mit der systemischen Familientherapeutin und systemischen Mediatorin Sylvia Gebhart kommen die sechs bis acht Teilnehmerinnen ihren Wünschen auf die Spur und entdecken ihre Ressourcen. Der Veranstalter, das Evangelische Bildungswerk Coburg, bittet um Anmeldung bis 15. Januar bei Sylvia Gebhart, Telefon 09561/7091212 oder 0157/87834242 oder per Mail an sylvia.gebhart@loesungsraum-coburg.de. red