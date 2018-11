Wie Förster die zukunftsträchtigen Bäume fördern

Wie mache ich meinen jungen Wald fit für die Zukunft? Das zeigte Förster Stefan Ludwig vom Forstrevier Egloffstein den Waldbesitzern in praktischen Übungen. Dazu traf man sich bei Geschwand. Eingeladen hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg. Försterin Rebekka Zeilmann von der Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz (Selbsthilfeeinrichtung der Waldbesitzer) ergänzte mit wertvollen Tipps.

Im ersten Schritt wählt Förster Stefan Ludwig gesunde, vitale, stabile und wertvolle Bäume in einem Abstand von etwa zehn Metern aus. So viel Platz benötigt später ein 100-jähriger Baum. Diese sogenannten Zukunftsbäume kennzeichnet er mit einem weißen Papierband. Wichtig: Bei der Auswahl berücksichtigt er, dass alle hier vorkommenden Baumarten vertreten sind, also Ahorn, Douglasie, Lärche und einzelne Fichten.

Im zweiten Schritt markiert der Förster diejenigen Baumnachbarn, die diese Zukunftsbäume im Wachsen beeinträchtigen. In dem etwa 20-jährigen Wald mit Ahorn, Douglasie, Lärchen und Fichten schwärmen die Waldbesitzer nun aus. Sie suchen mögliche Zukunftsbäume, schätzen deren Entwicklung ein und markieren die Nachbarn. Stefan Ludwig vergleicht diese Maßnahme mit Unkraut jäten im Garten, jedoch mit Bäumen statt mit Pflanzen. Waldbesitzer sichern mit diesem Pflegeschnitt, dass ihr Wald auch den erwarteten klimatischen Änderungen trotzen kann.

Försterin Rebekka Zeilmann beleuchtete die Möglichkeiten, die umgesägten Bäume zu verwerten. In diesem jungen Wald, so erläuterte sie, werden die Stämmchen zu Brennholz verarbeitet. Aber bei älteren Hölzern, in denen nach dem gleichen Schema gepflegt wird, fallen bereits sägefähige Stammstücke an. Diese können gewinnbringend von der Selbsthilfeeinrichtung für die Waldbesitzer an Sägewerke verkauft werden.

Bayernweit beraten Revierförster private Waldbesitzer kostenfrei. Wer wo dafür zuständig ist, erfahren Interessenten beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Scheßlitz. red