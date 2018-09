Wie fahrradfreundlich ist Kronach?

Eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen ist das Radfahren. Dabei hat jeder eine andere Perspektive zu diesem Thema. Der eine hat Spaß an einer gemütlichen Familien-, Feierabend- oder Seniorentour. Andere suchen die sportliche Herausforderung beim Erklimmen von steilen Anstiegen, erfreuen sich an der schönen Aussicht von den Frankenwaldhöhen und genießen anschließend die oft lang gezogenen und rasanten Abfahrten.

Radfahren in Kronach ist wohl eine der schönsten Arten, diese Ecke Oberfrankens zu erkunden. Und egal, ob das Fahrrad für den Weg zur Arbeit oder in der Freizeit genutzt wird: Fahrradfahren ist gesund, hält fit und schont die Umwelt.

In der Zukunft will die Stadt Kronach noch fahrradfreundlicher werden. Das hat sich der Kronacher Stadtrat zum Ziel gesetzt und will die Bevölkerung mitnehmen.

"Die Meinung der Bürgerinnen und Bürger ist uns dabei sehr wichtig", betont Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann (CSU) laut einer Pressemitteilung und bittet speziell die Kronacherinnen und Kronacher, möglichst zahlreich an einer Umfrage des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) teilzunehmen, die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen der Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans 2020 gefördert wird.

Noch bis Ende November

Auf der Internetseite fahrradklima-test.de kann man unter anderem den Stellenwert des Radfahrens in der Stadt bewerten und seine Meinung darüber kundtun, ob das Fahrradfahren vor Ort Spaß macht oder eher mit Stress verbunden ist. Die Befragung hat bereits begonnen und läuft noch bis zum 30. November. Erste Ergebnisse sollen im Frühjahr 2019 präsentiert werden.

"Für Politik und Verwaltung ist das Feedback der Bevölkerung enorm wichtig, um Verbesserungspotenzial zu erkennen und auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse das Fahrradfahren in Kronach noch attraktiver und sicherer gestalten zu können", stellt Bürgermeisterin Hofmann die Bedeutung der Umfrage heraus und ermuntert noch einmal zur Teilnahme. red