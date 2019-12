Am Mittwoch, 11. Dezember, zeigt Erich Olbrich im Café Clatsch anhand von Bildern und kleinen Filmchen, wie es früher einmal war - im Handwerk, in der Landwirtschaft und im Leben in und um Kulmbach. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind willkommen. red