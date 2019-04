Wie entstehen Kinderfilme?

Ein voller Bus mit Kindern aus der Gemeinde Knetzgau machte sich auf den Weg nach Erfurt. Den Tagesausflug hatte die Gemeinde Knetzgau für alle Kinder im Grundschulalter organisiert. Ziele des Ausflugs waren der Kinderkanal (Kika) und der Flughafen.

Kurz nach 7 Uhr startete der Bus in Knetzgau auf direktem Weg zum Landesfunkhaus Thüringen, wie die Gemeinde mitteilte. Von hier senden der Kinderkanal und der MDR (Mitteldeutscher Rundfunk). Die Kinder erhielten Einblicke in die Abläufe des Senders und durften die wichtigsten Räume besichtigen. Neben dem Besuch des Kostüms und der Maske, wo sich die Moderatoren ankleiden und geschminkt werden, wurde der Senderaum inspiziert. Dabei konnten die Kinder alle Fragen zu ihren Lieblingsmoderatoren und Sendungen stellen, die das Personal gerne ausführlich erklärte. Zum Abschluss ging es in den Produktionsraum, wo das "Magische Baumhaus" im Original bestaunt wurde.

Eine Gruppe drehte unter Anleitung von Mitarbeitern des Kika ihren eigenen Trickfilm. Dabei waren verschiedene Szenen (wilder Westen, unter Wasser, Geisterhaus, Weltraum oder Feenschloss) und dazugehörige Figuren vorbereitet.

Nach dem Besuch des Senders ging es zum Flughafen in Erfurt. Auch hier konnten die Kinder einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ein Bus brachte die Gruppe zum Rollfeld. Feuerwehr und Hubschrauberstaffel gehörten zum Programm. red