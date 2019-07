Wie Energie sparen?

Das Thema "Energie sparen" spielt heute eine immer wichtigere Rolle. Besonders für Unternehmen ist es schwierig geworden, den eigenen Energie-

verbrauch zu analysieren und entsprechende Sparmaßnahmen

umzusetzen. Mit dem am heutigen Mittwoch im Kulturboden in Hallstadt stattfindenden "Expertenforum Energie" möchten die Organisatoren Harald Schmitt von energyconceptplus und Bernd Rammes von WSR GmbH & Co KG bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit weiteren Ausstellern präsentieren, mit welchen Methoden bei Bauvorhaben, Neubau, Sanierungen und Renovierungen energieeffizient geplant werden kann. Auch die Finanzierung dieser Vorhaben spielt dabei eine wichtige Rolle, wie die Veranstalter mitteilen.

Besucher des Forums dürfen sich zwischen 18 und 21 Uhr auf ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Vorträgen zum Thema Energie freuen. Für die Ausrichtung des Expertenforums ist der Wirtschaftsclub Bamberg verantwortlich. Das Expertenforum im Kulturboden Hallstadt ist kostenlos besuchbar. Teilnehmer haben vor Ort jedoch die Gelegenheit, eine Spende für den Förderkreis goolkids e.V. aus Bamberg zu tätigen. red