Wie Eltern den Schulweg mit Abc-Schützen rechtzeitig und korrekt einüben

Am Dienstag in einer Woche (11. September) beginnt für 3578 Abc-Schützen aus der Region Main-Rhön der Schulalltag. Unterfrankens Regierungspräsident Paul Beinhofer weist deshalb auf die Gefahren des Schulwegs für Schulanfänger hin. An die erwachsenen Verkehrsteilnehmer appelliert er ausdrücklich, ein waches Auge auf Schulkinder zu haben. "Kinder haben keine Bremse!", mahnt er. Kinder folgen oft ungestüm ihrem Bewegungsdrang folgen und können dabei den Verkehr ganz vergessen. Auch das Beispiel der Erwachsenen, vor allem an Verkehrsampeln und Fußgängerüberwegen, ist für das Verkehrsverhalten der Kinder von Bedeutung.

Beinhofer appelliert an die Eltern, mit ihren Kindern den Schulweg rechtzeitig zu üben. Hierbei muss nicht der kürzeste Weg der sicherste sein. Es ist notwendig, den Schulweg unter realen Bedingungen zu üben, nicht am Wochenende oder in der verkehrsarmen Zeit. Sein Appell geht aber auch an die Kraftfahrer, auf die Kinder Rücksicht zu nehmen. Ausdrücklich erinnert er an die Straßenverkehrsordnung, wonach sie sich gegenüber Kindern so verhalten müssen, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Nach wie vor gibt es Schulwegunfälle, bei denen Kinder auf der Fahrt zur Schule im Auto der Eltern nicht ausreichend gesichert sind. Der Regierungspräsident fordert die Eltern auf, auch bei nur kurzer Fahrstrecke die Kinder ordentlich anzuschnallen.

"Wir müssen alles tun, um Kinder zu schützen und ihre Sicherheit zu gewährleisten! Mein Dank gilt daher insbesondere den Schülerlotsen, den Schulweghelfern, den Schulbusbegleitern und Schulbuslotsen", betont er. Schulwegdienste seien die beste Sicherung der Kinder auf dem Schulweg.

Ehrenamtliche Schulweghelfer sind dabei in Unterfranken nach wie vor gesucht. Beinhofer ist zugleich Vizepräsident der Landesverkehrswacht Bayern. Er ruft deshalb alle Bürgerinnen und Bürger auf, auch die Erwachsenen und die ältere Generation, über ein ehrenamtliches Engagement im Schulwegdienst nachzudenken.

Viele Schulstandorte, in denen es nur eine Grundschule gibt, seien auf das Engagement der Erwachsenen angewiesen. Interessierte können mit der Polizei vor Ort, der Gemeinde, der Verkehrswacht oder der Schule Kontakt aufnehmen. ruf