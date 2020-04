Wie ein Schachbrett

Die Einweihung des Naturschutzgebietes "Sinngrund" im April 1999 war die Geburtsstunde des Schachblumenfestes in Obersinn. Heuer wollte die Marktgemeinde am Wochenende, 18./19. April, die 21. Auflage zur Huldigung der botanischen Rarität, der Symbolpflanze des Sinngrunds, der Schachbrettblume (Fritillaria meleagris), veranstalten. Doch die Corona-Pandemie machte dem Veranstalter einen Strich durch die Rechnung, und Bürgermeisterin Lioba Zieres sagte das Fest ab. Covid-19 zum Trotz blühen die Schachblumen in voller Pracht und überziehen die Sinnwiesen zwischen Schaippach und Zeitlofs mit einem purpurfarbenen Blütenteppich. Foto: Harald Beyer