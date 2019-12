Wie ein Raumgleiter aus Star Wars: Kolosseum x 2

Beim ersten Hinsehen erinnert das Foto von Mirko Gahn etwas an einen TIE Fighter (Weltraumjäger) aus dem Science-Fiction-Dauerbrenner Star Wars. Betrachtet man es jedoch genauer, so ist erkennbar, dass es sich dabei um das Kolosseum in Rom handelt, welches sowohl horizontal als auch vertikal gespiegelt wurde. Die futuristisch aussehende Bildgestaltung war für die anwesenden Mitglieder am vergangenen Vereinsabend des Lichtenfelser Fotoclubs der Anlass, dieses Foto zum Bild des Monats Dezember zu wählen. Es soll auch als kleiner Hinweis an alle Hobbyfotografinnen und Hobbyfotografen verstanden werden, sich etwas mehr mit den Möglichkeiten seines Bildbearbeitungsprogramms auseinanderzusetzen. Das Originalfoto nahm Mirko Gahn während seiner diesjährigen Italienreise auf, die ihn anlässlich des Carnevale di Venezia auch nach Rom und Neapel führte. Foto: Mirko Gahn