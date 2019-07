Wie ein Plattenbau

Zum selben Thema erhielten wir folgende Zuschrift: Bei dieser Abstimmung hatte wohl unser Stadtrat die Dollar- Eurozeichen in den Augen. Noch schlimmer, es wurde wieder mal die Intelligenz der Kulmbacher Bürger beleidigt.

Dieser Neubau ähnelt einem Plattenbau in der DDR. Für diese architektonische Glanzleistung muss man eigentlich nicht studieren. Solch eine "Schuhschachtel" hätten meine Jungs schon im Kindergartenalter hingekriegt.

Franken selbst hat so einen schönen Baustil, warum diesen nicht mit in das Projekt, zusammen mit dem roten Backstein, einfließen lassen. Die New Yorker lassen Containerschiffe mit Backsteinen aus Europa kommen, um ihrer Stadt eine Seele zu geben - wir reißen sie ab.

Bravo für eine Glanzleistung hinter dem Rücken der Bürger.

Silvia Höpfl

Kulmbach