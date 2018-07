Diese junge Waldohreule sitzt wie ein Federball mit Krönchen im Geäst einer kleinen Eiche. Waldohreulen verlassen das Nest, bevor sie flügge sind. Nach einem kurzen Ästlingsstadium machen sie die ersten Gleitflüge. Dabei klettern sie immer wieder vom Boden aus hoch in die Baumkronen zum nächsten Flug. So verteilen sie sich in der Umgebung des Horstes. Mit schrillem Bettelfiepen zeigen die jungen Eulen den fütternden Eltern nachts ihre Positionen an. Der Jungvogel im Bild hat sich durch weiße Kotspritzer unter seinem Tageseinstand an einem Waldrand bei Kersbach verraten. Foto: Annelore Schneider