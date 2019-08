Wie ein Fähnchen im Wind

Zum Bericht "Kommt das Wasserfest?" über die jüngste Untersteinacher Gemeindratssitzung (Bayerische Rundschau vom 22. August) wird uns geschrieben: Das Amt des Bürgermeisters ähnelt dem eines Segelschiff-Kapitäns auf hoher See: Man orientiert sich immer an der gerade vorherrschenden Windrichtung.

Noch vor nicht allzu langer Zeit zitierte die Bayerische Rundschau Bürgermeister Schmiechen damit, dass er nach seiner ersten Einschätzung die Fernwasser-Lösung favorisiere. Doch dann formierte sich um die Wählergemeinschaft Untersteinach herum die Interessengemeinschaft Pressecklein, welche sich parteiübergreifend für den Erhalt des Brunnens Pressecklein einsetzte.

Auch ich habe mich hier stark engagiert und freue mich nun natürlich über die zumindest teilweise Rettung des Brunnens.

Wir hatten in mehreren persönlichen Gesprächen mit Nachdruck bei den zuständigen Behörden (Wasserwirtschaftsamt Hof, Regierung von Oberfranken in Bayreuth, Landratsamt Kulmbach) auf die Beachtung des Wasserhaushaltsgesetzes bestanden - und so blieb der Gemeinde gar nichts anderes übrig, als den Brunnen zu erhalten.

Alle beteiligten Fürsprecher der lokalen Wasserversorgung haben hier großartige Arbeit geleistet und gezeigt, was möglich ist, wenn sich Bürger für ein gemeinsames Ziel engagieren.

Wenn Herr Schmiechen nun behauptet, schon immer für den Erhalt des Brunnens gewesen zu sein, darf man ihm getrost ein Mittel gegen Gedächtnisverlust empfehlen. Oder wurde er von den Medien nur völlig falsch zitiert?

Das mag ich mir irgendwie nicht vorstellen. Noch dazu, da ich selbst bei der damaligen Gemeinderatssitzung anwesend war und mit eigenen Ohren seinen Ausführungen zu den Segnungen eines Fernwasseranschlusses lauschte.

So oder so freue ich mich, dass letztendlich Herr Schmiechen samt seinen Beratern und Gemeinderäten unserer fundierten Argumentation folgte, ja folgen musste.

Oder um es anders zu formulieren: Wenn einem Politiker eine steife Brise ins Gesicht weht, geht die eigene Meinung schon mal über Bord.

Tobias Eichner

Untersteinach