Wie ein Bild restauriert wurde

Zum Künstlermarkt am Sonntag, 7. Juli, den das Kunstmuseum Bayreuth auch in diesem Jahr wieder am Bürgerfestsonntag ausrichtet, sind alle eingeladen. Im Rahmen der "back-stage"-Angebote ("Hinter die Kunst geschaut") zum 20. Museumsgeburtstag ist die Restauratorin Anja Eichler, die das Bild "Der Rezitator W." von Albert Birkle in einen vorzeigbaren Zustand gebracht hat, eingeladen, um über ihre Arbeit zu sprechen.

Anders als in den Flyern beworben, wird sie ihren Vortrag um 11 Uhr und um 15 Uhr im Kunstmuseum Bayreuth halten.

Original wird besichtigt

Nach einer Einführung in die Methoden und die faszinierenden Ergebnisse bei der Untersuchung dieses Gemäldes - das lange als verschollen galt - wird sie dann mit den Besuchern das Bild im Original in der Ausstellung in Augenschein nehmen. Der Eintritt ist frei. red