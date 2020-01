Wie durch Naturschutzweiden mehr Biodiversität erreicht werden kann

Die Ökologische Bildungsstätte Oberfranken bietet im Rahmen des Bayern-Netz-Natur-Projektes "Bärwurzwiesen und Feuchtflächen im nördlichen Frankenwald" zusammen mit dem Arnikaverein Teuschnitz einen Vortrag zum positiven Effekt der extensiven, naturnahen Beweidung auf die Steigerung der Biodiversität in der Landschaft. Dazu sind alle Interessierten am Montag, 27. Januar, um 15 Uhr in die Arnika-Akademie in Teuschnitz eingeladen.

Der Göttinger Ökologe und Entomologe Herbert Nickel arbeitet, forscht und publiziert in den Bereichen Naturschutz, Weide-Ökologie, Landschaftsgeschichte, Insekten- und Vogelkunde. Die gängigen Erklärungen zum Insekten- und Vogelsterben greifen ihm zu kurz; er bettet sie stattdessen in einen tiefgreifenden, sozio-ökonomisch bedingten Wandel unserer Natur- und Kulturlandschaft und ihrer Nutzung in den letzten beiden Jahrhunderten ein. Bezugnehmend auf seine Zikadenuntersuchung der Teuschnitzer Extensivweiden geht er auf die möglichen Schlüsselfunktionen der großen Weidetiere für Landschaft und Biodiversität ein. Bei seinen Untersuchungen wurden 104 Zikadenarten als bodenständig auf den Flächen erfasst. Angesichts des extrem trockenen Sommers erwies sich das Gebiet dennoch als artenreich und auch als reich an besonderen und bestandsgefährdeten Arten.

Für diesen Artenreichtum dürften die durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen der Beweidung eine maßgebliche Rolle spielen, zumal auch mehrere spezifische und bundesweit bestandsbedrohte Besiedler extensiver Rinderweiden festgestellt wurden.

Im Rahmen seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Förderung naturnaher Weidelandschaften Süddeutschlands hat Nickel eine Weide-Resolution mit auf den Weg gebracht, um eine substanzielle finanzielle Förderung der extensiven, naturverträglichen Beweidung in der nächsten Runde der gemeinsamen Agrarpolitik wie auch auf nationaler Ebene einen Abbau bürokratischer Hindernisse bei ihrer Einrichtung und Durchführung zu fordern. Ebenso wird die aktive Unterstützung der öffentlichen Hand und weiterer Akteure zur Etablierung möglichst großflächiger Weidegebiete gefordert. red