Wie die Narzissten

Vera Deckers kommt am Samstag, 4. Mai, mit ihrem Programm "Wenn die Narzissten wieder blühen" ab 19.30 Uhr in den Rossini-Saal. Eins steht für Vera Deckers fest: Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Aufmerksamkeit ist die globale Währung. Das ist schrecklich, andererseits zum Schreien komisch. Tickets: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung .

Foto: Stefan Mager