Wie die Caritas Kindern in Kaya auf die Sprünge hilft

Am Donnerstag traf sich der Verein Kaya in der "Herzobar", wo Didier Quedraogo aus Burkina Faso, Mitarbeiter des örtlichen Caritas-Verbandes Kaya (Ocades) und zugleich Verbindungsmann des Vereines Kaya, zu Gast war. Kaya ist die Partnerstadt der Stadt Herzogenaurach und hat eine Einwohnerzahl von circa 60 000 und zusätzlich 71 eingemeindete Dörfer mit 65 000 Einwohnern. 60 Prozent der Bevölkerung in Kaya sind unter 18 Jahre alt. Es gibt vier Gesundheitszentren, 20 Grundschulen, und bei den weiterführenden Schulen sind drei in öffentlicher Hand und 35 Privatschulen (Träger sind unter anderem Privatpersonen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände). Die Kosten einer öffentlichen Schule betragen 25 000 CFA-Franc (etwa 38 Euro) und - zum Vergleich - die einer privaten Schule 65 000 CFA-Franc (circa 99 Euro) pro Monat.

Der studierte Ökonom Didier Quedraogo übernimmt zusätzlich zu seiner Arbeit bei der Ocades die Verwaltung und Überwachung der Spendengelder des Vereines Kaya. Dieser Verein unterstützt zurzeit 118 Patenkinder und vergibt seit vier Jahren Mikrokredite.

Die Paten kommen überwiegend aus Herzogenaurach, wie die Familie Steinbrich, die seit fünf Jahren ein Mädchen aus Kaya unterstützt. Ab 30 Euro im Monat kann man eine Patenschaft übernehmen. Didier Quedraogo übergibt das Geld an einen örtlichen Verein, der die Kinder unter bestimmten Kriterien aussucht. Die Kinder kommen aus kinderreichen Familien, aus Familien mit sehr niedrigen Einkommen oder sie sind Waisenkinder. Didier Quedraogo überwacht die Übergabe, die mit einer Unterschrift oder Fingerabdruck bestätigt wird.

Mit dem Geld wird die Schule bezahlt. Quedraogo macht Hausbesuche und ist so in ständigem Kontakt mit den Eltern und Kindern. Er verfolgt die schulischen Leistungen der Kinder. 70 Prozent der Schüler schaffen den Abschluss der Grundschule, sechste Klasse, und können danach eine weiterführende Schule besuchen. Durch die Hausbesuche kann Didier Quedraogo die familiäre Situation abschätzen und zum Beispiel Fahrräder an Kinder verteilen, die einen weiten Schulweg haben, oder an Eltern, die wegen einer körperlichen Behinderung spezielle Räder brauchen.

Die Verteilung der Mikrokredite wird so ähnlich gehandhabt wie die Patenschaften: Örtliche Vereine vergeben die Kredite, und Didier Quedraogo überwacht die Kreditübergabe. Mit dem Kredit können Frauen einen kleinen Handel betreiben, als Friseurin arbeiten, schneidern, Kleintiere züchten usw. Mit der Kreditrückzahlung ist Quedraogo sehr zufrieden. Diese werden stets pünktlich abgezahlt. Zur Zeit sind 16 000 Euro vom Verein Kaya im Umlauf. Die Kreditzinsen betragen ein Prozent.

Die politische Lage in Burkina Faso ist relativ stabil. Die Bevölkerung ist überwiegend zufrieden mit der neuen Regierung, die seit drei Jahren im Amt ist, nach einer 27-jährigen Regentschaft von Präsident Blaise Compaoré. Nur im Norden gibt es terroristische Anschläge auf das Militär.

Wer eine Patenschaft übernehmen oder an den Verein Kaya spenden will, kann sich Informationen unter www.Kaya-herzo.de holen. Gabriela Ruyter