Wie die B-303-Baustelle mit Bus und Bahn umfahren werden kann

Die Straßenbaustelle der B 303 kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln umfahren werden. Der VCD Coburg hat eine Fülle an Fahrtmöglichkeiten ausgemacht und diese in einer Broschüre zusammengefasst. "Wir haben die Straßenbaustelle zwischen Zeickhorn und Niederfüllbach ab dem 26. August zum Anlass genommen, eine Broschüre aufzulegen und über alle Fahrtmöglichkeiten mit Bussen und Bahnen zwischen Grub am Forst und Coburg zu informieren. Diese haben wir zusammen mit dem gemeindlichen Mitteilungsblatt an alle Gruber Haushalte verteilt", informiert Gerd Weibelzahl von der Kreisgruppe Coburg des ökologischen Verkehrsclubs VCD in einer Pressemitteilung. "Die Baustelle an der B 303 zwischen Zeickhorn und Niederfüllbach ist für die Bürger aus Grub am Forst ein ziemlicher Einschnitt, da man mit dem Pkw weite Umwege fahren muss. Ein solcher Einschnitt kann aber auch der Anlass sein, Alternativen zum eigenen Pkw wie das Fahrrad oder auch die Busse und Bahnen auszuprobieren", meint Gerd Weibelzahl, der in der Straßensperrung durchaus auch eine Chance sieht. Den Verantwortlichen sei es gelungen, die Buslinie 8306 Weidhausen - Coburg an der Baustelle vorbei zu führen, indem der Bus entlang des Radwegs zwischen Roth am Forst und Niederfüllbach verkehrt. Gerd Weibelzahl bedankt sich bei Landrat Sebastian Straubel und Grubs Bürgermeister Jürgen Wittmann für die finanzielle und redaktionelle Unterstützung bei der Erarbeitung der Broschüre. red