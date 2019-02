Wie der Weg zum Abi offen steht

Über das Angebot der Einführungsklassen steht Schülern bei guten Leistungen im Mittleren Bildungsabschluss plus passendem pädagogischem Gutachten der Weg zur allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung, dem Abitur, offen. Dieses Übergangs-Erfolgsmodell ist durch das Bayerische Kultusministerium am Gymnasium Casimirianum in Coburg eingerichtet und wird rege nachgefragt. Aktuell laufen bis Anfang März die Voranmeldungen. Für die Interessenten, die über die sichere Rampe "Einführungsklasse" in die zweijährige Qualifikationsphase eines achtjährigen Gymnasiums wollen, um mit der allgemeinen Hochschulreife abzuschließen, gibt es ein besonderes zusätzliches Schnupper-Angebot am Freitag, 22. Februar, ab 10 Uhr, teilt die Schule mit. Dadurch ermöglicht es das Casimirianum diesen interessierten Schülern, in eine ganze Reihe fachlich sortierter Einführungsklassen-Schnupperstunden hineinzuschauen und sich einen eigenen Eindruck zu machen. Voraussetzung ist natürlich die Genehmigung durch die jeweilige Schulleitung. Das Programm läuft von 10 bis 13 Uhr, beginnt in der Pausenhalle des Gymnasiums Casimirianum und führt dann zu Unterrichts-Schaufenstern in Wirtschaft & Recht, Geographie, Englisch, Französisch, Spanisch, Mathematik und Deutsch. Nach einem abschließenden Schulrundgang lässt sich das Gesehene mit den Einführungsklassen-Tutoren und den aktuellen Einführungsklassenschülern noch nachbesprechen. red