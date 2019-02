Wie der "Uhrmensch" sich befreit

"Hobb ka Zeid! Gibbds ned." So lautete das Thema beim ersten Rentweinsdorfer Männerabend in diesem Jahr. Wilfried Elflein und seine Mitstreiter im Vorbereitungsteam freuten sich über ein voll besetztes CVJM-Haus. Der gebürtige Rentweinsdorfer Heinrich Weidmann brachte mit seinem Vortrag darüber, wie der Mensch zum "Uhrmenschen" wurde, die Männer zum Schmunzeln und zum Nachdenken gleichermaßen.

"Ich bin ein Mensch, der gerne was zu tun hat. Nur rumsitzen und nix tun ist schwer für mich. Müßiggang ist keine Bezeichnung auf dem Schalthebel in meinem Getriebe", sagte Weidmann, der in den vergangenen 38 Jahren als Pastor der Stadtmission an verschiedenen Orten in Südafrika eingesetzt war und jetzt im Ruhestand nahe Gießen lebt.

Zeit ohne Hetze

Das Psalmwort "Meine Zeit steht in deinen Händen" habe ihm geholfen, die Hetze und den Druck aus der Zeit zu nehmen. Weiter ging er darauf ein, dass alles seine Zeit habe, so wie es schon der Prediger Salomo erkannt hat. Weidmann rechnete den Männer vor, dass jeder von ihnen etwa 2,5 Milliarden Sekunden Lebenszeit zur Verfügung hat, und die gelte es sinnvoll zu füllen. Umfragen hätten ergeben, dass der Mensch zwar viele technische Hilfsmittel an der Hand hat, um Zeit einzusparen, aber letztendlich doch nicht mehr Zeit zur Verfügung hat.

Zeitnot sei in allen Industriegesellschaften ein Virus, das alle befallen habe, Männer wie Frauen, Kinder wie Alte, Arme wie Reiche. Mehr Zeit zu haben sei inzwischen einer der dringlichsten Wünsche des Durchschnittsbürgers.

Angesichts dessen war es dem Referenten wichtig, darauf hinzuweisen: Wem Gott Ewigkeit schenkt, der hat Zeit - auch für andere Menschen. Seinen Vortrag schloss Heinrich Weidmann mit einer bekannten Geschichte, die zum Ausdruck bringt, dass viele Menschen nicht in Gedanken oft vorauseilen, anstatt ganz bei dem zu sein, was sie gerade tun.

Mission auf hoher See

Gerhard Müller bedankte sich beim Referenten mit einem Präsent und lud zum nächsten Männerabend am 26. März ein. Pfarrer Michael Thiedmann (Burgpreppach) spricht dann zum Thema "Seemannsmission - Kirche in uns verborgenen Welten".