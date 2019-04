Wie der Mensch zum Hund kam

Die öffentliche Ringvorlesung "Archäologisches Kolloquium" des Sommersemesters 2019 spiegelt die zeitliche und geografische Vielfalt der Archäologischen Wissenschaften an der Uni Bamberg wider: In insgesamt neun Vorträgen stellen Referenten aktuelle Forschungs- und Grabungsprojekte aus aller Welt vor.

Am morgigen Dienstag, 30. April, startet die Ringvorlesung mit einem Vortrag zu bronzezeitlichen Höhlengräbern. Das weitere Programm beleuchtet Themen von der historischen Mensch-Tier-Beziehung über den mittelalterlichen Handel, römische Städte in Spanien, Fragen der "römischen Eiszeit" bis hin zu den Profiteuren krimineller Kulturzerstörung.

Anbetung und Ablehnung

Beispielsweise zeigt PD Valeska Becker von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster am 14. Mai in ihrem Vortrag "Vom besten Freund des Menschen - Kulturgeschichte des Hundes", dass sich Archäologie nicht immer um den Menschen dreht: Der Hund ist das älteste Haustier und begleitet den Menschen bis heute. "Seine Domestikationsgeschichte reicht bis in die Altsteinzeit zurück, er war Gefährte, Helfer, heiliges und verfluchtes Tier und diente auch als Nahrung und Rohstoffressource", erklärt die Archäologin. Sie möchte das wechselvolle Zusammenleben von Mensch und Hund in der Vor- und Frühgeschichte betrachten, das von Anbetung wie von Ablehnung geprägt ist.

Krimifans können sich den 9. Juli vormerken: Dr. Michael Müller-Karpe vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz erzählt über Raubgräber und Hehler in der Kriminalarchäologie und erklärt das Geschäft der Kulturzerstörung.

Die Vorträge finden immer dienstags um 19.15 Uhr im Raum 02.01, Am Kranen 12, statt. Weitere Informationen und das komplette Programm der Ringvorlesung finden sich im Internet unter www.uni-bamberg.de/amanz/news. red