Wie der Kronen-Max für neuen Glanz sorgt

"Ärger beim Kronen-Max" lautet der Titel des Theaterstücks, das die Laienspieltruppe Elsendorf im März auf die Bühne bringt. Dabei geht es um einen Wirt, der mitsamt seiner Wirtschaft nach dem Tod seiner Frau ziemlich heruntergekommen ist. Weil er gemeinsam mit dem Postboten deren Post öffnet, entdeckt er die Schlampereien und Gaunereien des Bürgermeisters und der örtlichen Honoratioren. Die beiden machen sich ihr Insider-Wissen zunutze, um den Bürgermeister und dessen Kreis an der Nase herumzuführen und die Wirtstochter, ihren Auserwählten, die Wirtschaft und die historische Zehntscheune neuem Glanz zuzuführen. Unter der Regie von Sabine Holley spielen Konrad Kaiser, Michael Lindner, Katrin Kaiser, Elfriede Deschner, Alexander Dürst, Lukas Ziegler, Tanja Ott, Bernd Holley, Max Wach, Gabriele Hertrich und Maria Stark. Premiere ist am Samstag, 7. März, um 19 Uhr im Laurentiussaal. Weitere Aufführungen folgen am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr, Samstag, 14. März, um 19 Uhr, Sonntag, 15. März, um 18 Uhr, Samstag, 21. März, um 19 Uhr und Sonntag, 22. März, um 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am morgigen Samstag, 15. Februar, ab 7 Uhr bei Elke Dürst, Gleißenberger Straße 7, Elsendorf, Telefon 09552/9314364. Foto: Evi Seeger