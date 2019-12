Wie der Freund zum Ex-Freund wurde

In einer Wohnung in Schney kam es am Samstag gegen 4.30 Uhr zu einem Streit zwischen einer 29-Jährigen und ihrem 32-jährigen Freund. Bei dem Streit beschädigte der Mann den Rollladen der Wohnung. Durch seine Tat wurde der Freund zum Ex-Freund und war fortan nicht mehr in der Wohnung geduldet. Am Samstagnachmittag kamen dann die Vermieterin und die Mieterin der Wohnung gemeinsam zur Anzeigenerstattung zur Polizei-Inspektion Lichtenfels. Die Vermieterin erstattete Anzeige wegen der Sachbeschädigung, und die Mieterin hatte Angst vor ihrem Ex-Freund und wollte sichergehen, dass dieser aus der Wohnung verschwindet. Bei der Nachschau durch die Polizeistreife konnte der Ex-Freund noch in der Wohnung angetroffen werden. Im Beisein der Beamten sprach ihm die Mieterin ein Hausverbot aus, und der junge Mann verschwand. Zuvor war der Mann noch durchsucht worden - und das brachte ihm weiteren Ärger ein. Denn bei der Durchsuchung konnte in der Jackentasche des Mannes noch eine Tüte mit einer geringen Menge Cannabis gefunden werden. Der 32-Jährige erhält nun auch noch eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.