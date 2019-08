Wie der Auszug aus dem "Hotel Mama" klappen wird

"Ich bin 18 Jahre und habe keine Ahnung von Steuer, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben, in 4 Sprachen." Mit dieser Kurznachricht auf der Plattform Twitter hat eine Kölner Abiturientin Anfang Januar einen enormen Medienrummel ausgelöst. Diese Botschaft wurde nicht nur über 16 000-mal weitergezwitschert und 29 000-mal favorisiert, auch in anderen Medien wurde diskutiert, ob die Schule wirklich auf das Leben vorbereitet, ob sie das überhaupt kann und soll. Darauf reagiert das Awo-Mehrgenerationenhaus Coburg und bietet erstmals interessierten Schülern der 10. und 11. Klassen der Coburger Schulen das Projekt "Ade, Hotel Mama - willkommen in der Selbstständigkeit" an. Das Angebot umfasst einer Pressemitteilung zufolge zwei zusammenhängende Module, die zu folgenden Terminen angeboten werden: Dienstag, 3. September, 8 bis 13 Uhr, im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Coburg, Goethestraße 6, und Mittwoch, 4. September, 14 bis 18 Uhr, im Awo-Treff am Bürglaßschlösschen, Coburg, Oberer Bürglaß 3. Ansprechpartner sind (ab 25. August, vorher Betriebsurlaub) Susi Rehm-Kroth und Kristin Herbst, Telefon 09561/94415, E- Mail susi.rehm-kroth@awo-omf.de oder mgh.coburg@awo-omf.de. Die Veranstaltung kostet 18 Euro (inklusive Verpflegung). Interessierte sollten sich bitte bis bis 29. August anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen begrenzt.

"Bald ist es so weit und du wirst ein Studium oder eine Ausbildung beginnen. Du willst oder musst aus deinem Elternhaus ausziehen und auf eigenen Füßen stehen: Endlich in den eigenen vier Wänden wohnen, deine Freiheit genießen, alleine entscheiden, was du willst. Doch mit dieser Veränderung sind auch ungewohnte und weniger angenehme Dinge verknüpft: Von nun an bist du selbst für dich und deinen Haushalt verantwortlich. Pflichten wie Einkaufen, Kochen und Putzen liegen plötzlich alleine bei dir. Verträge müssen geschlossen werden, sonst reicht das Datenvolumen nur noch für eine Woche. Und was zur Hölle will diese GEZ?" - so lädt das Awo-Mehrgenerationenhaus zu dieser Veranstaltung für Schüler ein. Dabei soll mit den Teilnehmern auch über den Umgang mit Behörden/Banken und Versicherungen gesprochen werden. Hierfür konnten Susi Rehm-Kroth und Kristin Herbst gute Fachreferenten sowohl vom Studentenwerk Bayreuth als auch einen Fachanwalt für Mietrecht, eine unabhängige Versicherungsmaklerin und einen Vertreter der Bank gewinnen. Und bei den ersten Kochversuchen wollen sie den Teilnehmern mit viel praktischem Wissen und Erfahrung zur Seite stehen, heißt es in der Mitteilung. red