Wie das Rückert-Gymnasium zur "Fairtrade School" wurde

Tuesdays for future?

Der jährlich stattfindende Unesco-Projekttag des Friedrich-Rückert-Gymnasiums Ebern hatte neben interessanten Workshops und Aktionen in diesem Jahr noch etwas ganz Besonderes zu bieten.

Glückliche Gesichter weit und breit. Es ist der krönende Abschluss des Unesco-Tages und die Belohnung für viel harte Arbeit. Das Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern hat es geschafft: Die Schule darf sich nun - nach der Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule - ebenfalls offiziell "Fairtrade School" nennen.

Als der Eberner Bürgermeister Jürgen Hennemann dem Schulleiter des Gymnasiums, Martin Pöhner, am Dienstagmittag in der Aula die dazugehörige Urkunde übergibt, zeigt sich dieser über das Erreichte sehr stolz: "Neben der ,Schule ohne Rassismus‘ und der ,Unesco-Schule‘ sind wir nun auch endlich eine ,Fairtrade School‘."

P-Seminar der Ausgangspunkt

Doch wie kam es überhaupt dazu? An bayerischen Gymnasien ist jeder Schüler in der Oberstufe Teil eines P-Seminars. Dabei ist es die Aufgabe der Jugendlichen, gemeinsam, aber weitgehend in Eigenregie ein großes Projekt zu verwirklichen. "Organisation eines Unesco-Tages" hieß das P-Seminar unter Leitung von Thomas Beck, das im Februar 2019 seine Arbeit aufnahm. Ausgesprochenes Ziel war sowohl die Vorbereitung des Projekttags als auch die Ausarbeitung der für eine Ernennung zur "Fairtrade School" nötigen Kriterien.

Als der Tag nun endlich gekommen war, beschäftigten sich alle Schüler des Eberner Gymnasiums zunächst in Workshops mit diversen Themen bezüglich der "Fairness weltweit". Hierbei lernten die jungen Gymnasiasten das Fairtrade-Siegel kennen, andere sprachen über das globale Phänomen "Fridays for Future", und die zukünftigen Abiturienten hatten die Aufgabe, ein Fairtrade-Abifahrt-Konzept zu entwerfen.

Bevor es endlich zur lang erwarteten Urkundenübergabe kam, lauschten die Schüler noch einer mit Bürgermeister Hennemann, Rektor Pöhner, dem Weltladen-Vorsitzenden Peter Ruppert und dem Bassisten der eigens für den Projekttag engagierten Band, Phillip Langenberg, gut besetzten Gesprächsrunde. In dieser Runde wurden die zentralen Werte und Ziele von Fairtrade noch einmal verinnerlicht.

Nachdenken im Konsumrausch

Langenbergs Band wollte dem Schülerpublikum zum Abschluss mit kritischen Songs wie "Beds are burning" von "Midnight Oil" klarmachen, dass es bei all unserem Konsum, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, auch einmal nötig ist, an die zahlreichen Menschen in den Entwicklungsländern weltweit zu denken.

Worin besteht nun also die Verbindung zwischen dem "Unesco-Tag" und "Fridays for Future"? Bei beiden Veranstaltungen kommen junge Leute zusammen, um sich gemeinsam für eine bessere Welt einzusetzen. Und darauf sollte es keine andere Reaktion als ein stolzes Lächeln geben.