Mit Prof. Wilhelm Schmid ist ein anerkannter Philosoph und Buchautor in der Hospiz-Akademie Bamberg zu Gast. Am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr wird der Begründer der "Philosophie der Lebenskunst" im Saal des Hospiz- und Palliativzentrums Bamberg zum Thema "Selbstfreundschaft" referieren. Im Vortrag widmet sich Schmid den existenziellen Fragen rund um eine gelingende Lebensführung. Weitere Infos unter der Rufnummer 0951/9550722 oder per E-Mail an kontakt@hospiz-akademie.de. red