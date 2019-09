Wie das Leben im Partnerdekanat abläuft

Zum Café Lebensfreude lädt die evangelische Kirchengemeinde am Donnerstag, 12. September, um 14.30 ins evangelische Gemeindehaus ein. Das Thema lautet dabei: "Einmal Tansania und zurück - das Leben in unserem Partnerdekanat". Vielen ist das Partnerdekanat Meru durch die alljährliche Schulrucksackaktion ein Begriff. Wie sieht das Leben in den Kirchengemeinden aber sonst aus? Welche Freuden und welche Sorgen bestimmen die Menschen? Referentin Veronika Flierl aus Burgkunstadt hat als Dekanatsbeauftragte das Land schon oft besucht. Mit einem Film und mit Bildern und vielen Erinnerungen und Eindrücken wird sie die Besucher mitnehmen auf eine Reise in ein Land, dessen Reichtum vor allem in der Fröhlichkeit und im Gottvertrauen der Menschen besteht. red