Wie China mit seiner Geschichte umgeht

Wie geht China mit seiner Vergangenheit um? Damit beschäftigt sich die Dreikönigsvorlesung des Instituts für Sprachen und Kulturen des Nahen Ostens und Ostasiens, "Jenseits der einen Wahrheit: Freiräume historischer Erinnerungskultur im heutigen China", die am Mittwoch, 8. Januar, um 12.15 Uhr im Wassersaal der Orangerie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) stattfindet. Auf Grundlage von Feldforschungsergebnissen im südchinesischen Chengdu geht Marc A. Matten, Professur für Zeitgeschichte Chinas, der Frage nach, wie unterschiedliche Erinnerungskulturen im zeitgenössischen China gepflegt werden, auch in möglicher Opposition zu staatlichen Narrativen. Besonderes Augenmerk gilt Ausstellungen zur Kulturrevolution in privaten Museen, die trotz zunehmenden politischen Drucks in den letzten Jahren bestehen können. Das Institut für Sprachen und Kulturen des Nahen Ostens und Ostasiens der FAU organisiert die Veranstaltung. Das Grußwort hält Michael Lackner, Lehrstuhl für Sinologie. red