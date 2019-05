Wie bucht man Tickets bei der Bahn?

In der Kurseinheit der digitalen Sprechstunde für Senioren im Mehrgenerationenhaus am Dienstag, 28. Mai, geht es um das Thema "Deutsche Bahn - Ticket buchen". Von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr erhalten Senioren einen Einblick in die App der Deutschen Bahn und lernen, wie man online ein Zugticket buchen kann. Es können von den Teilnehmern in der digitalen Sprechstunde ebenfalls gezielte Fragen zum Thema angesprochen werden. Am darauf folgenden Dienstag folgt dann eine offene Mediensprechstunde, in der das Gelernte vertieft werden kann. Nähere Informationen über den Kursinhalt erhalten Interessierte unter Tel.: 0971/699 33 81. sek