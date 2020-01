Wie Besucher Coburg sehen

Die Veranstaltungsreihe "Wussten Sie schon?" geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, 29. Januar, lautet das Thema: Bildung für alle und als Fachmann ist Rainer Maier dabei. Bei der Veranstaltung am 5. Februar geht es um die Zukunft der Pflege und Betreuung in der Stadt Coburg. red