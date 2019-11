Wie bestimmt künstliche Intelligenz die Zukunft?

Künstliche Intelligenz (KI) - was ist das, wie wird sie eingesetzt und was bedeutet das für unser zukünftiges Arbeits- und Alltagsleben? Robby Gurdan, Computer-, Netzwerk- und KI-Spezialist, beschäftigt sich beruflich in Deutschland und Südafrika mit dieser Zukunftstechnologie. Ausgehend von der Frage, wozu die Evolution Gehirne entwickelt hat, gibt er am Freitag, 8. November, in Gräfenberg eine Powerpoint-Einführung in das Funktionsprinzip neuronaler Netzwerke. Sein Vortrag verspricht Informationen aus erster Hand. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus, Am Gesteiger 8, bei freiem Eintritt. Es lädt ein der Kulturverein Wirnt von Gräfenberg. red