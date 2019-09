Wie aus Wind Musik wird

Bei einer Orgelführung im Rahmen des diözesanen Orgelschnuppertages am Samstag, 28. September, um 14 Uhr, zeigt und erklärt Stadtkantor Burkhard Ascherl die Orgel der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche. Diese wurde im Jahr 1993 von der Berliner Orgelbau-Firma Schuke gebaut und zählt mit ihren 53 Registern, die sich auf drei Manuale und Pedal verteilen, zu den größten und klangprächtigsten Orgeln Nordbayerns. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit in das Innere der Orgel zu schauen und Details zur technischen Anlage zu erfahren oder selbst einmal an der Klaviatur zu sitzen und unterschiedliche Klangfarben zu probieren. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Foto: Christian Dijkstal