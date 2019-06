Wie auch mittelständische Unternehmen den Anschluss nicht verlieren

"Innovieren statt verlieren - Einfache Wege um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein" lautet der Titel eines Vortrags, den die Design Thinkerin Lisa Straub am Dienstag, 2. Juli, beim Wirtschaftsabend des Landkreises im Pavillon der Sparkasse hält. Beginn ist um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung ist per E-Mail an wifoe@kg.de möglich.

Die schnelllebige Geschäftswelt der letzten Jahre zwingt Unternehmen, sich kontinuierlich neu zu erfinden und zukünftige Wettbewerbsvorteile zu ergreifen, um sich dauerhaft am Markt zu etablieren. Innovationsfähigkeit wird ausschlaggebend für die Überlebensfähigkeit von Marktakteuren auf der ganzen Welt. Doch was bedeutet das eigentlich und was sind geeignete Schritte, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verpassen? Was muss ein Unternehmen tun, um selbst zum Vorreiter zu werden? Was steckt hinter Begriffen wie Design Thinking und Design Sprint? Und wie können auch kleine und mittelständische Unternehmen von solchen Methoden profitieren? Auf all diese Fragen gibt Lisa Straub antworten.

Zur Referentin

Die Innovationsmanagerin Lisa Straub aus Wittershausen hat im Oktober 2018 die Leitung des Starthouse Spessart (Digitales Gründerzentrum in Lohr am Main) übernommen. Während ihres Studiums der Wirtschafts-informatik/Informationssysteme lebte sie längere Zeit in Toronto, um die Grundsteine für ihre Laufbahn als Innovations-Managerin und Design Thinkerin zu legen. Seitdem leitet Lisa Straub erfolgreich Workshops im In- und Ausland, gibt Unternehmen Hilfestellungen, um Innovationen zu entwickeln und versucht besonders regionale Zusammenarbeit zu fördern und ländlich angesiedelte Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Sie verbindet aktuelle Themen mit Innovationsmethoden, um Teilnehmern praktisches und theoretisches Wissen zu unterschiedlichsten Themen zu vermitteln. red