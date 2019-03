Wie arbeitet der ASB mit Rettungshunden?

Die Kirchengemeinde Roßfeld-Rudelsdorf lädt zu einer besonderen Veranstaltung ins Cunradcafé im Gemeindehaus ein. Ein Mitglied der Rettungshundestaffel des ASB Coburg wird am Mittwoch, 13. März, in einem Diavortrag einen Einblick in die Ausbildung und Arbeit mit den Rettungshunden gewähren. Beginn ist um 14.15 Uhr. Im Anschluss daran erleben die Besucher eine Live-Vorstellung mit einem Teil der Hunde auf dem Gelände der Kirche. Bei der Veranstaltung gibt es auch Kaffee und Kuchen, zudem ist der Eintritt frei. red