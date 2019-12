Widerstand nach Hausfriedensbruch

Sonntagfrüh gegen 2 Uhr ist die Polizei Ebermannstadt zu einem Anwesen in der Gartenstraße in Gößweinstein gerufen worden, weil ein 28-jähriger angetrunkener Besucher nicht gehen wollte. Der Mann leistete dem Platzverweis nicht Folge, wurde auf dem Weg vom Grundstück plötzlich aggressiv und griff die zwei Beamten an. Ein 37-jähriger Polizist wurde auf den Boden geschubst und verletzt. Mit Hilfe seiner Kollegin konnte der Beschuldigte anschließend gefesselt und auf die Dienststelle gebracht werden. Auch der Angreifer erlitt bei der Fesselung leichtere Verletzungen. Der verletzte Polizist wurde im weiteren Verlauf im Krankenhaus ambulant behandelt und ist bis auf weiteres dienstunfähig. Bei dem Täter wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.