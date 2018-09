Widerstand aus Coburg

Das Rödentaler Gewerbegebiet "An der A 73" bereitet der Stadtverwaltung von Coburg nach wie vor Kopfschmerzen - es sei zu groß und die Ausdehnung der Verkaufsflächen für die verschiedenen Sortimente seien nicht exakt festgeschrieben. In der Sitzung des Bau- und Umweltsenates am Mittwoch wurde eine Stellungnahme zu den Rödentaler Plänen verabschiedet. Elf Bebauungspläne werden in der Nachbarstadt zu einem zusammengefasst, der größte Teil des 42 Hektar großen Gewerbegebietes ist bereits bebaut.

In der Stellungnahme aus dem Coburger Rathaus heißt es, "der Vergleich der Verkaufsflächen zeigt ein extremes Missverhältnis zwischen dem zentralen Versorgungsbereich und Handelsstandort Coburg und lässt daher eine erhebliche Schwächung und Gefährdung des Handelsstandortes Coburg erwarten". Die innenstadtrelevanten Sortimente Textilien und Schuhe würden sich in Rödental auf etwa 12 000 Quadratmetern finden, haben die vestestädtischen Mitarbeiter aufgerechnet. Im gesamten Gebiet des Oberzentrums Coburg sei hingegen eine Gesamtverkaufsfläche von etwa 20 500 Quadratmetern in den Kategorien Bekleidung und Schuhe einschließlich Lederwaren vorhanden. Innenstadtrelevante Sortimente sollten in Rödental nicht angeboten werden. Während die Coburger Stadtverwaltung unter anderem Verträglichkeitsgutachten von der Nachbarstadt einfordert, sieht man im Rödentaler Rathaus die Angelegenheit naturgemäß anders. Nach einem einmütig gefassten Beschluss des Rödentaler Stadtrates vom August vergangenen Jahres basieren alle Planungen auf den Vorgaben der Landesplanung und Raumordnung. Weitergehende Gutachten seien nicht nötig. SPD-Stadträtin Petra Schneider wollte sich zwar darüber nicht wieder aufregen, schließlich aber war ihr Blutdruck doch gestiegen. "Bei der Lauterer Höhe hat uns die Regierung von Oberfranken detaillierte Vorgaben gemacht und Coburg gegängelt. In Rödental kann man machen, was man will", echauffierte sie sich. Sie verlangt kategorisch von der Bezirksregierung Auskunft über diese Ungleichbehandlung. cw