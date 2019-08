Widersacher besprühen sich mit Pfefferspray

Ein Streit zwischen zwei Personengruppen gipfelte am Samstag um 19.15 Uhr mit dem Einsatz eines Pfeffersprays in der Lossaustraße. Ein 17-Jähriger schlug zunächst einer ebenfalls 17-Jährigen mit der flachen Hand gegen den Hals. Ein 33-jähriger Coburger wollte die junge Frau schützen und versuchte zu schlichten. Nachdem er den 17-Jährigen nicht zur Vernunft bringen konnte, zog er sein Pfefferspray aus der Hosentasche und wollte in Richtung des Aggressors sprühen. Dieser reagierte jedoch prompt, riss dem 33-Jährigen das Pfefferspray aus der Hand und sprühte ihm damit ins Gesicht. Im Anschluss gelang es dem 33-Jährigen, dem 17-Jährigen das Pfefferspray wieder zu entreißen und diesen ebenfalls mit Pfefferspray einzusprühen. Da sich mehrere andere Personen im unmittelbaren Umfeld der Auseinandersetzung aufhielten, wurden diese durch den Sprühnebel des Pfeffersprays ebenfalls verletzt. Letztendlich mussten sechs Personen vom Rettungsdienst mit Augenreizungen ins Coburger Klinikum gebracht und dort behandelt werden. Gegen den 17-Jährigen und den 33-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem erwartet den 17-Jährigen als Hauptaggressor eine Anzeige wegen Körperverletzung. pol